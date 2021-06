'Porta'm amunt', el nou rètol instal·lat al pont d'Ordino

Actualitzada 25/06/2021 a les 14:16

El pont d'Ordino ja llueix el rètol 'Porta’m amunt'. Avui al migdia, els cònsols J. Àngel Mortés i Eva Choy, s’han desplaçat fins l'’avinguda del Lloser per veure'l instal·lat de forma definitiva al costat de l’entrada a l’explotació agrícola Any de la Part. El rètol té l'objectiu de donar la benvinguda a tots els visitants de la vall, declarada Reserva de la biosfera l’octubre del 2020 per la Unesco.El cost total de la intervenció ha sigut de 50 mil euros i les obres han durat tres mesos. La construcció consta d'un banc de pedra, una estructura compacta de xapa corten acabada en forma de ‘V’ i una porta annexa amb visió de tota la Vall. El rètol estarà il·luminat durant la nit en tres punts diferents de l’estructura.