La piscina de La Mola obre aquest dissabte 26

Actualitzada 25/06/2021 a les 13:27

El comú d'Encamp ha anunciat, de cara a aquest dissabte 26 de juny, l'obertura de la piscina exterior de La Mola fins al 5 de setembre. El recinte seguirà mantenint mesures de prevenció sanitària, garantint una capacitat màxima de 150 persones. A més, s'establiran dos torns de matí i un de tarda amb l'objectiu de poder donar cabuda a més gent cada dia sense superar la capacitat màxima permesa.L'entrada diària tindrà un cost de 5 euros pels adults i de 3 euros per a infants i persones de més de 65 anys. Els socis del Centre Esportiu del Pas de la Casa tindran accés gratuït, mentre que els no socis podran disposar d'abonaments de 88,50 euros els adults i de 46,90 euros per a infants i majors de 65. No serà necessari reservar prèviament, però s'hauran de respectar els horaris marcats en cada torn. Els vestidors estaran oberts, però no la zona del sorral i voleibol platja.