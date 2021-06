La Massana aporta 500.000 euros més a EMAP

Actualitzada 25/06/2021 a les 10:26

El consell de comú de la Massana ha aprovat aquest matí concedir un suplement de crèdit per un import de 500.000 euros a EMAP. El conseller de Finances, Jordi Areny, ha explicat que aquesta partida satisfà les necessitats de tresoreria de la societat titular de les estacions d'esquí de Vallnord-Pal Arinsal arran de la caiguda dels ingressos per la pandèmia. Areny ha detallat que el suplement de crèdit servirà per pagar deutes a proveïdors i no farà augmentar l'endeutament comunal perquè es finançarà mitjançant una disminució del romanent de tresoreria. El conseller de Finances ha assegurat que el comú no farà més aportacions a EMAP aquest estiu. "Tenim la confiança que la temporada serà molt bona", ha afirmat.

Durant la sessió s'ha presentat la liquidació del pressupost corresponent al primer trimestre del 2021. A data de 31 de març, el resultat comptable registra un dèficit d'1,8 milions d'euros. Aquesta xifra s'explica, segons ha reconegut Areny, pel crèdit extraordinari de 3 milions d'euros a EMAP que el comú va aprovar al començament d'any. Pel que fa a les despeses, la corporació ha liquidat 5,6 milions d'euros, el 31,68% del pressupostat, mentre que la liquidació d'ingressos és de 3,8 milions d'euros, el 21,44% del previst.