Cremada de falles per celebrar Sant Pere a Ordino

Actualitzada 25/06/2021 a les 10:51

Ordino celebra dilluns i dimarts la festa parroquial que començarà amb la cremada de falles per la revetlla de Sant Pere. L'acte s'iniciarà a les 22.30 hores de dilluns amb un recorregut des de la plaça Major on actuarà l'Esbart Valls del Nord que estrena la coreografia Fallaires d'Ordino i amb l'actuació Fallaires de llum amb la participació dels grallers i tabalers dels Castellers d'Andorra, segons ha informat el comú.La cremada s'iniciarà amb el buner Albert Adellach i la timbalera Nerea Rius i l'espectacle seguirà pel carrer Major fins a la cremada de la falla tradicional i del Mai a l'aparcament Prat de Vilella on de nou intervindrà l'Esbart amb la composició Ball de bruixes. La plantada del Mai és una de les novetats d'aquest any i es farà dilluns al matí.La festa parroquial tindrà com és habitual la missa de Sant Pere que es farà dimarts al migdia a l'aparcament Prada del Serrat i després hi haurà un aperitiu.