Obren el telecabina dels Pioners i el telecadira del Coll dels isards del Pas de la Casa

Actualitzada 24/06/2021 a les 21:48

El comú d'Encamp ha informat sobre l'obertura de dos ginys al Pas de la Casa durant la temporada d'estiu després de l'acord amb SAETDE-GrandValira, amb l'objectiu de diversificar l'oferta turística al Pas de la Casa durant l'estiu. El comú també ha aprovat un conveni amb SAETDE, per un import de 25.000 euros per tal de posar en funcionament aquesta iniciativa a partir del 3 de juliol de 10 a 14 hores.L'obertura dels dos ginys permetran als visitants pujar des de la zona de les guixetes de les pistes d'esquí al sector del Pas de la Casa fins al jardí de neu, amb el telecabina dels Pioners. Allà hi haurà obert el servei de bar i cafeteria, a més de l'enllaç amb el telecadira del Coll dels isards, que permetrà arribar gairebé fins a l'estany de les Abelletes. El descens serà a peu fins al primer telecabina o fins a tornar al punt de sortida al poble, amb un recorregut de poca dificultat, o bé fins al telecabina dels Pioners, just a la meitat del recorregut, ja que aquest giny, sí que permet el descens. El preu serà de 5 euros i 3 euros per als infants.