Actualitzada 24/06/2021 a les 13:29

Durant aquest dimecres, la flama del Canigó i els petards van ser els protagonistes de la jornada per celebrar la revetlla de Sant Joan. Avui, la capital segueix recuperant esdeveniments tradicionals a la Festa del Poble després del parèntesi obligat per la pandèmia i toca la celebració de concerts. El primer torn es per a Los Manolos, que han pogut oferir el seu espectacle de rumba catalana popular i gratuït durant el migdia a la plaça del Poble. A les 18:00 de la tarda, en el mateix escenari, hi actuarà el cantant català de trap Lildami.