Ordino i la Massana organitzen un nou cicle d'estiu per a la gent gran

Actualitzada 23/06/2021 a les 06:45

Els comuns d’Ordino i la Massana han impulsat un nou cicle d’estiu per a la gent gran que té com a finalitat ampliar el ventall d’activitats per a aquest col·lectiu. Tant la cònsol menor d’Ordino i consellera de Benestar Social, Eva Choy, com la consellera de la Massana Francesca Guerrero van remarcar que el cicle té com a finalitat millorar el benestar físic i emocional de la gent gran, oferint-los diverses propostes a l’aire lliure. Des del juliol fins al setembre, cada setmana hi haurà una excursió, de nivell fàcil o moderat, adaptat al ritme dels usuaris. El comú també ha programat sessions de ioga a la natura, entre altres activitats.D’altra banda, ahir van començar a Encamp les Caminades per a la gent gran, una activitat promoguda pel comú per incentivar la pràctica esportiva entre la gent gran de la parròquia durant les darreres setmanes de juny fins a final de juliol.