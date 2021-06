El PS d'Encamp pregunta pel futur del FC Andorra i de Prada de Moles

Actualitzada 23/06/2021 a les 12:17

Els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents al Comú d’Encamp afirmen que estan "preocupats per les informacions aparegudes recentment que apunten que el Futbol Club Andorra haurà de jugar a Andorra la Vella la propera temporada". Per això, han formulat una bateria de preguntes per obtenir respostes de cara a la propera sessió del Consell de Comú.El conseller Enric Riba ha preguntat el perquè del trasllat del Futbol Club Andorra a la capital per a la propera temporada i si és per la necessitat de fer obres a la instal·lació encampadana de Prada de Moles. Demana quina durada i quin cost tindran. Riba també es pregunta "si s’ha previst l'afectació que puguin tenir els suposats treballs a la resta d’usuaris, i si aquests, com el Futbol Club d’Encamp, tindran un altre indret per a poder entrenar".