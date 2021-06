Ordino i la Massana impulsen activitats d'estiu per a la gent gran

Actualitzada 22/06/2021 a les 12:41

Els comuns d’Ordino i la Massana han impulsat el cicle d'estiu per a la gent gran que té com a finalitat ampliar el ventall d’activitats per a aquest col·lectiu.Tant la cònsol menor d’Ordino i consellera de Benestar Social, Eva Choy, com la consellera de la Massana, Francesca Guerrero, han remarcat que el nou cicle "Activa’t" té com a finalitat millorar el benestar físic i emocional de la gent gran, oferint-los diverses propostes a l’aire lliure. L'ens comunal massanenc informa que des del juliol fins al setembre, cada setmana hi haurà una excursió, de nivell fàcil o moderat, adaptat al ritme dels usuaris. També s’han programat sessions de ioga a la natura i banys de bosc o shinrin yoku, una pràctica que ajuda a enfortir el sistema immunològic i a rebaixar l’estrès. També s'ha pensat en fer balls en línia durant tot l’estiu que es tancaran al setembre amb una exhibició de les coreografies. L’oferta es tanca amb l’aiguagim, una activitat per fer exercici sense malmetre les articulacions.Les places seran limitades i se seguiran els protocols de seguretat.En total seran trenta dies d’activitats, a part de les propostes que realitzi cada Casa Pairal.