Actualitzada 22/06/2021 a les 17:45

El comú d'Encamp ha organitzat les "Caminades per a la Gent Gran", una activitat que ha començat aquest dimarts amb l'objectiu d'incentivar la pràctica esportiva entre la gent gran de la parròquia durant les darreres setmanes de juny i fins a finals de juliol. Tindran una durada d'entre dues i tres hores.El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha afirmat que "les caminades estan pensades per a persones majors de 60 anys que tinguin ganes de practicar esport a l'aire lliure". Tots els dimarts es duran a terme les rutes per Encamp, mentre que els dijous s'agafarà un autobús per arribar fins a altres destins.