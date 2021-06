Mútua Elèctrica aposta per l'energia fotovoltaica com a font renovables

La companyia laurediana té sis projectes en estudi que es concretaran a la pròxima junta

Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria aposta per l’energia solar com a font renovable i de poc impacte mediambiental. La companyia estudia la viabilitat de sis projectes per generar energia d’una manera més sostenible i verda, els quals preveuen concretar durant la celebració de la pròxima junta d’accionistes. Des de l’elèctrica van afirmar que les iniciatives es podrien dur a terme en poc temps. “Són projectes ràpids, petites coses que es poden fer, potser el més gran es podria realitzar en menys de quatre mesos”, van manifestar. I van exposar que alguna de les iniciatives podria ser una realitat