El prova pilot del nou bus a demanda d'Escaldes s'activarà aquesta tarda

Actualitzada 21/06/2021 a les 11:44

El comú d’Escaldes-Engordany ha presentat avui el nou servei de bus a demanda de la parròquia. Es tracta d’una prova pilot que començarà aquesta mateixa tarda i es posarà en marxa durant sis mesos per a valorar la viabilitat del servei. “L’objectiu és poder animar a la gent a deixar el seu vehicle a casa i també lluitar contra el canvi climàtic” ha comentat la cònsol major, Rosa Gili. “Volem donar resposta sobretot als ciutadans que es troben a les zones perifèriques” ha afegit. Es tracta d’un servei de porta a porta que funcionarà a través d’uns algoritmes. En aquest sentit, els ciutadans podran dur a terme la reserva a partir de dues modalitats: a través de l’app “Ride Pingo” o trucant el call center al 775577. Pel que fa al preu, tot el juliol serà gratuït per a tothom i a partir del mes d’agost hi haurà dues tarifes: 1 euro per viatge o 20 euros la tarifa mensual de viatges il·limitats. Pel que fa a l’horari, el bus estarà disponible de dilluns a divendres de 7h fins les 22h i el cap de setmana de 9h fins les 22h.

Per altra banda, la consellera de Medi Ambient Cèlia Vendrell ha explicat que en un primer moment es va pensar en l’opció d’un bus tradicional amb 5 línies però es va descartar. Finalment s’ha acabat apostant per aquest tipus de servei que es podrà reservar al moment o fins i tot amb hores o dies d’antel·lació. Una vegada feta la reserva, el ciutadà rebrà un missatge amb el punt i l’hora de recollida. “Creiem que aquest estalvi de temps i l’organització que permet serà un dels punts forts del servei” ha destacat.