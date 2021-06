Comencen els treballs de millora del carrer Maià del Pas de la Casa

Actualitzada 21/06/2021 a les 19:28

El comú d'Encamp, en col·laboració amb el Govern d'Andorra, està realitzant els treballs de millora al carrer Maià del Pas de la Casa en el marc de la campanya de pavimentació anual que es realitza amb el COEX. Segons notifica l'ens comunal, demà 22 de juny es realitzaran els treballs de fresat per preparar el ferm, i a partir de dimecres 23 de juny, es procedirà a la pavimentació de tot el carrer, motiu pel qual no es podrà circular per aquesta via amb cotxe, i s'ha habilitat un pas per a vianants.