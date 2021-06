Sant Julià acull les primeres jornades d'energia i ciutats sostenibles

Actualitzada 18/06/2021 a les 13:17

L'auditori Claror de Sant Julià de Lòria acull entre avui i demà les primeres jornades d'energia i ciutats sostenibles, en la qual participen el comú, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, i FEDA. La inauguració de l'acte ha estat a càrrec del cònsol major lauredià, Josep Majoral, qui ha destacat que la corporació està treballant en un projecte per trobar nous models medi ambientals. "Estem a l'espera de rebre ben aviat una certificació de turisme sostenible, no agressiu amb la natura, amb el qual podrem trobar un equilibri entre l'economia i el medi ambient", ha dit Majoral.



El director general de FEDA, Albert Moles, ha posat èmfasi en el fet que la població entengui els reptes en l'àmbit de la sostenibilitat i que "s'involucrin". Per cloure, la ministra Sílvia Calvó ha destacat que l'aposta per la transició energètica i la mobilitat sostenible no suposen "un cost, sinó una inversió" i aquest és mínima en comparació "amb els beneficis que aportarà".