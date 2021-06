Escaldes disminueix el nombre de pisos nous que es podran construir

Les noves normes urbanístiques limiten al 50% l’edificabilitat d’habitatges plurifamiliars i que les parcel·les passin de 2.000 a 2.500 metres

El comú d’Escaldes-Engordany ha disminuït el nombre de pisos nous que es podran construir en zones residencials. La cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, va explicar que la modificació de les normes urbanístiques ja es va aprovar al consell de comú celebrat el mes de febrer passat i que ha estat sotmesa a exposició pública durant seixanta dies perquè els ciutadans hi poguessin dir la seva. La voluntat de la corporació amb la nova mesura és que les parcel·les per a habitatges plurifamiliars passin de 2.000 a 2.500 metres i que els soterranis dels xalets no es puguin utilitzar

#1 marc

(18/06/21 07:17)