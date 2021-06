El Jambo torna avui a les 18:30

Actualitzada 18/06/2021 a les 11:38

Aquest divendres a la tarda, el Jambo Street Music torna als carrers del centre històric d'Andorra la Vella en la vuitena edició del festival, després del parèntesi de la pandèmia. Les actuacions tindran lloc en tres punts a la vegada: la plaça del Poble, la plaça Guillemó i el carrer Anna Maria Janer.El festival tindrà el seu tret de sortida a la plaça del Poble amb l'actuació de B Sharp a les 18:30 hores de la tarda. En el mateix escenari, hi actuaran Green Note a les 20:00, Efecto Pigmalion a les 21:30 i Mateolika a les 23:00, sent quatre actuacions d'una hora cada una amb mitja de descans entre concert i concert.A la plaça Guillemó, hi actuaran Manu & The Vodka's de 18:30 a 19:45, Antonio Rivas de 20:30 a 21:45 i Ana Tijoux de 22:30 a 00:00. Al carrer Maria Janer també hi haurà tres actuacions: Red Pèrill de 19:00 a 20:15, Marc Parrot de 21:00 a 22:00 i Cobra Balm de 23:00 a 00:00.