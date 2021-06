Punkers Love the 80's amenitzaran a la revetlla de la Massana

Actualitzada 17/06/2021 a les 12:50

La Massana torna a comptar amb Punkers Lover the 80's per al concert de la revetlla que portaran "el seu ritme punk-rock-guateque d'estil desenfadat i festiu" al concert que es farà amb protocols de prevenció de la Covid amb separació entre el públic i amb l'ús obligatori de mascaretes, segons ha anunciat el comú. La festa de Sant Joan se celebrarà amb l'encesa de la foguera a l'aparcament de l'escola andorrana a les 22 hores amb la col·laboració dels joves del Punt 400 que portaran la flama del Canigó a la parròquia.El comú ha informat també que l'artista Judit Rodrigo està acabant de pintar el mural de la glorieta del Prat Gran on fa una versió artística d'un pruner, que és un dels arbres endèmics de la parròquia. L'obra s'inaugurarà amb un conta contes infantil sobre sensibilització mediambiental a càrrec d'Anna Frases el 25 de juny a les 18 hores.