Actualitzada 17/06/2021 a les 07:03

’Aquaparc d’estiu, adreçat a infants i joves, torna per tercer any consecutiu a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila. Aquest any amplia els dies d’obertura i estarà en funcionament entre el 6 de juliol i el 21 d’agost. Obrirà de dimarts a dissabte de deu del matí a dues de la tarda i de tres a set del vespre.