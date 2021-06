El Consell d'Infants prioritza accions d'embelliment i de sostenibilitat mediambiental

Actualitzada 17/06/2021 a les 13:47

El Consell d'infants de la parròquia d'Encamp s'ha reunit avui per últim cop durant aquest curs escolar i han presentat una quinzena de propostes ja estudiades per part de tots els alumnes de les quatre escoles de la parròquia, sobretot en la línia de l'embelliment i la sostenibilitat. Segons informa l'ens comunal en un comunicat, els representants de l'escola francesa d'Encamp, han plantejat la realització d'un Clean Up Day, ampliar el carril bici, més fonts, la col·locació de semàfors adaptats a persones amb discapacitat visual i impulsar campanyes de conscienciació. Per la seva banda, els representants de l'escola andorrana d'Encamp, han proposat un autobús fins als Cortals i un carril bici fins a les escoles amb la senyalització i els espais adequats per aparcar les bicicletes, que es podria ampliar fins a les altres parròquies. Per part dels representants de les escoles del Pas de la Casa, han demanat un major embelliment de la vila, com per exemple la creació d'un mural, tenir millor cura de les jardineres, fer neteges del riu, embellir la part de darrere de l'església, col·locar més bancs, construir una font en l'àmbit decoratiu que es quedi glaçada a l'hivern, i activitats que impliquin més socialització entre els veïns.Durant la sessió s'ha donat resposta a les propostes presentades en aquest Consell d'Infants i en l'anterior, recordant la construcció del nou parc de Sant Miquel, com a parc adaptat per a persones amb discapacitat, la construcció de dues noves zones infantils al carrer de la Vena i a les Bons, en els nous aparcaments actualment en construcció, o per exemple la campanya de civisme per evitar trobar caques de gos a les zones infantils. Laura Mas ha remarcat que "Encamp ha de ser vista també amb ulls d'infant", per això, iniciatives com el Consell d'Infants ajuden a "donar prioritat a les iniciatives que sorgeixen del treball conjunt a les escoles".