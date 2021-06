"Las Guerreras" escullen Encamp per preparar els Jocs Olímpics de Tokyo

Actualitzada 16/06/2021 a les 20:37

La selecció espanyola d'handbol femenina ha tornat a confiar en Encamp per preparar els Jocs Olímpic de Tokyo que comencen aproximadament en un mes. És la tercera vegada que ho fan doncs, en les dues cites olímpiques anteriors ja ho van decidir, i en aquesta tercera ocasió Encamp serà l'últim stage abans de viatjar cap a la capital nipona.Avui, segons informa el comú en un comunicat, l'ens comunal ha realitzat una recepció a les jugadores i l'equip tècnic, i han estat rebudes per part de la cònsol major, Laura Mas, que ha "desitjat molta sort a tot l'equip" i els ha agraït que hagin tornat a confiar en casa nostra per una fita tan important. Per la seva part, el conseller de joventut i Esports, Xavier Fernàndez, ha manifestat que "tornar a tenir a las guerreres és un orgull"