La Serenalla aposta per les 'performances' artístiques

L’esdeveniment torna al Prat Gran amb una oferta més àmplia

La Serenalla Market torna al Prat Gran de la Massana després d’un any de parèntesi per la pandèmia amb diverses novetats. Una de les més destacades són les performances artístiques, que combinaran la dansa amb disciplines plàstiques i que volen implicar el públic. El comú també va destacar que la Serenalla presenta en aquesta edició una oferta cultural i de lleure més àmplia.



L’esdeveniment, a més, aposta enguany pels artistes locals, tant pel que fa als concerts com per les propostes artístiques. En aquesta edició tindrà un paper molt destacat el producte de proximitat, el valor afegit del territori i la