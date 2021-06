Actualitzada 16/06/2021 a les 11:24

L’Aquaparc d’estiu torna per tercer any consecutiu a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila, en aquesta ocasió del 6 de juliol al 21 d'agost. Obrirà de dimarts a dissabte de 10:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 19:00 hores, a més de fer-ho el diumenge 8 d'agost per la Festa major d’Andorra la Vella. L'entrada tindrà un cost de 3 euros i, durant els dies de festa major, es reduirà fins a 1 euro.L'equipament obre 15 dies més que l'any passat i tindrà dues zones diferenciades -una per als infants i una altra per a joves i adolescents- amb inflables, tallers i jocs d’aigua. A més, com a novetat destacable, per al públic més gran hi haurà un tobogan d’aigua de 12 metres d’alçada.El Comú destina un pressupost de 63.619 euros al projecte. Aquest dimecres, el BOPA publica l’adjudicació per al subministrament, muntatge, desmuntatge i explotació del servei a Gatzara espectacles.