Escaldes convoca un concurs per llogar "food trucks"

Actualitzada 16/06/2021 a les 12:21

El Comú d’Escaldes-Engordany, per acord adoptat en la sessió de la Junta de Govern de data 14 de juny de 2021, ha convocat un concurs públic de caràcter urgent pel lloguer de vehicles tipus "food truck" durant els mesos d’estiu. Així ho ha fet públic al BOPA d'aquest dimecres.



Segons l'edicte, el caràcter urgent es justifica perquè el comú s’ha mantingut en espera de conèixer els protocols i recomanacions sanitàries per a l’organització d’activitats culturals i lúdiques durant la temporada d’estiu. El plec de bases per participar al concurs es pot descarregar gratuïtament des del web de l'ens comunal o es pot recollir al Servei de Tràmits del Comú. Les ofertes s’hauran de presentar abans del dia 30 de juny de 2021, a les 15:00 hores. El posterior acte d’obertura de les propostes que s’hagin presentat, en data encara per determinar, i sobre el qual els concursants seran informats amb antelació, tindrà caràcter públic.