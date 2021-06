La 3a Serenalla Market de la Massana inclourà performance artístiques

Actualitzada 15/06/2021 a les 13:39

La Serenalla Market de la Massana torna després d'un any de parèntesi a causa de la pandèmia. Enguany, segons informa el comú, es presenta amb continguts renovats i amb una oferta cultural i de lleure més àmplia. Com ha recordat l’equip organitzatiu durant la presentació d'avui, la Serenalla és un esdeveniment d’oci multidisciplinar que gira al voltant dels conceptes de vida saludable i creativitat.El conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà ha destacat la renovació de la Serenalla per adaptar-se als protocols sanitaris com la creació de dues zones gastronòmiques, enlloc d’un espai únic, per repartir millor els visitants en àrees de pícnic o el sentit únic de la zona comercial. Per la seva banda, la coordinadora de l’esdeveniment, Isabel Rodrigo, ha explicat que hi haurà una gran diversitat d’accions, des de tallers a espectacles i demostracions, sota el fil conductor de la sostenibilitat i la promoció de la convivència, ja que per davant de tot pretén ser un punt de retrobament social.El comú informa que una de les grans novetats d’aquesta edició són les performance artístiques, que combinaran la dansa amb disciplines plàstiques i que volen implicar el públic. L'esdeveniment aposta pels artistes locals, tant pel que fa als concerts com per les propostes artístiques. En aquesta edició tindrà un paper molt destacat el producte de proximitat, el valor afegit del territori i la renovació dels negocis tradicionals. Al voltant d’aquest tema hi haurà taules rodones a l’espai de l’Àgora i es podrà veure en directe la feina de diferents artesans. El mercat durarà quatre dies i es farà al parc del Prat Gran.