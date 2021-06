els ciutadans d’Andorra la Vella poden triar fins al 25 de juny entre 19 propostes dels pressupostos participatius, entre les quals hi ha idees ben originals

Per què el comú no munta un parc de cal·listènia al Parc Central que esdevingui referent al Principat? Per què no construeix una zona de pistes de bàsquet perquè tots els infants puguin practicar un dels esports amb més aficionats del país amb els amics o els pares? Per què no instal·la deu punts de recàrrega per a telèfons mòbils en diferents punts de la parròquia? Per què no habilita lavabos públics? Els processos participatius demostren que, quan els polítics donen l’oportunitat als ciutadans d’expressar-se públicament, sovint són capaços de fer propostes de millora útils, originals i imaginatives.



Tots els ciutadans