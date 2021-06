Actualitzada 14/06/2021 a les 11:56

El Comú de la Massana ha anunciat aquest dilluns que el termini per presentar les candidatures de l’Homenatge al Ciutadà s'obre fins el dijous 24 de juny. Fins llavors, es podran presentar les sol·licituds al servei de Tràmits per atorgar un guardó que premia les persones que treballen de forma altruista per millorar la comunitat.L’Homenatge al Ciutadà no es fa cada any, sinó que el Comú de la Massana el concedeix en funció de si les candidatures presentades s’ajusten als requisits. El darrer premiat va ser per als voluntaris de la Covid-19, incloent-hi tant els joves de la Xarxa Solidària, que van ajudar la gent gran, com les persones que van confeccionar mascaretes i participar a l’operatiu dels stop labs. Abans de la pandèmia, els guardonats havien estat Dolors Ribes, Josep Serra, Antoni Areny, Manel Rivas, l’associació Carisma, Clare Allcard, Antoni Morell, mossèn Bordes i Anna Terrón.