Les edificacions hauran de ser “totalment” compatibles amb l’entorn, segons l’ordinació reguladora de la vall

Els cortalans podran construir bordes noves per a allotjament turístic a la vall del Madriu-Perafita Claror. Tot i que l’ordinació reguladora de la vall, a la qual el Diari ha tingut accés abans de la seva publicació al BOPA, prohibeix de manera general “la construcció de nous edificis així com de nous campaments de caçadors”, l'article 10.3 del text inclou una excepció per als propietaris de cortals. Concretament, els permet edificar “bordes noves destinades a l'allotjament turístic de tipus rural”.



Ara bé, si un cortalà decideix alçar una construcció d’aquest tipus en terrenys de la seva propietat, no ho podrà fer

