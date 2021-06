Andorra la Vella obre el procés de votació dels Pressupostos participatius

Actualitzada 14/06/2021 a les 13:41

Instal·lar més gronxadors al Parc Central, renovar el mobiliari i l'enllumenat del Rec del Solà, habilitar lavabos públics i millorar la seguretat als passos de vianants de Santa Coloma. Aquestes són algunes de les 19 intervencions que tots els ciutadans censats majors de 16 anys d'Andorra la Vella podran votar en el procés de selecció propostes dels Pressupostos participatius 2021, que s'obre avui i es tancarà el proper 25 de juny. Per participar-hi, cal identificar-se amb el número de cens i la data de naixement a decidim.andorralavella.ad i triar fins a tres propostes. També es podrà votar de manera presencial al Punt d'Informació de al Gent Gran, a l'Espai Ciutadà i a l'Oficina de Tràmits de Santa Coloma. El pressupost que el comú ha destinat a aquesta iniciativa és de 100.000 euros.D'altra banda, la cònsol major, Conxita Marsol, ha afirmat avui en la roda de premsa de presentació de la fase de votació dels Pressupostos participatius que el comú "habilitarà més zones d'aparcament de manera temporal" durant l'11, el 12 i el 13 de juliol, que són els dies en què el Tour passarà per Andorra. Marsol no va voler donar-ne més detalls i va assegurar que la localització i el nombre de places que es crearan "ja s'anunciaran més endavant". Cal recordar que l'aparcament Fener 1 està tancat per obres i que el del Parc Central no reobrirà fins després del Tour.