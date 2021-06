L'arribada del cap de Finances de la corporació és imminent

Actualitzada 13/06/2021 a les 07:03

Després de prop d’un any i mig en què el càrrec ha estat vacant, el comú d’Escaldes-Engordany podria disposar en les properes setmanes de cap de Finances. Fonts de la corporació van explicar al Diari que el procés de selecció per cobrir la plaça ha arribat “al tram final” amb dos candidats. “És probable que d’aquí a poc s’anunciï el nom de la persona que ocuparà el càrrec”, van apuntar.La corporació escaldenca ha treballat sense cap de Finances des que l’anterior responsable del departament va deixar el càrrec al final del mandat 2015-2019 per exercir una funció similar en un altre comú.L’equip de govern actual va intentar cobrir la vacant a l’inici de mandat, el març del 2020, amb un concurs de mobilitat interna que es va veure aturat per la pandèmia i que, quan es va reprendre, no va permetre seleccionar un nou cap de Finances perquè les dues persones que s’hi van presentar no van complir els requisits exigits. Per aquesta raó, el comú va convocar un concurs extern, que és el que ara està a punt de concloure.Segons el conseller de la minoria Jordi Vilanova l’absència de cap de Finances al comú escaldenc ha tingut “conseqüències greus” per al funcionament de la corporació. Vilanova assegura, per exemple, que “l’endarreriment” en la presentació de les liquidacions trimestrals al consell de comú està “directament relacionat” amb aquesta vacant. Vilanova recorda que l’ajornament en la presentació dels comptes és un incompliment de la Llei de finances comunals.