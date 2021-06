Actualitzada 12/06/2021 a les 06:48

El comú farà per a vianants a l’estiu el tram de l’avinguda Verge de Canòlich que hi ha entre els carrers Casa Comuna i Doctor Palau. L’espai serà per als vianants de dilluns a divendres, de sis de la tarda a nou del vespre, i el cap de setmana d’onze del matí a dues de la tarda. La mesura vol millorar la seguretat dels veïns i guanyar espai per al comerç.