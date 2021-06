Prop de 300 infants assisteixen al concert de Suu

Actualitzada 11/06/2021 a les 17:59

El pavelló de l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila ha estat l'epicentre de la festa de cloenda de la cinquena edició del Consell d'Infants, en el qual s'han debatut projectes per millorar la parròquia. Al voltant d'uns 300 nens de cinquè curs dels sis centres educatius de la capital han assistit al concert de la cantautora catalana Suu, guanyadora d'un Premi Enderrock com a millor artista revelació.El 24 de juny, per la Festa del Poble, se li sumarà el concert del raper català Lildami a la plaça del Poble, a les 18:00 hores. A més, es tornarà a instal·lar el tobogan d'aigua de grans dimensions al carrer Doctor Vilanova.