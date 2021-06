Presentació d'un manifest per reivindicar el bisbe Copríncep Simeó de Guinda

Actualitzada 11/06/2021 a les 07:00

Un col·lectiu format per una trentena d’historiadors, divulgadors del patrimoni i agents culturals han elaborat un manifest per “reivindicar i valorar la desconeguda figura del bisbe Copríncep Simeó de Guinda i Apeztegui”, que va ser bisbe d’Urgell entre el 1714 i el 1737.El col·lectiu el considera l’artífex perquè Andorra “mantingués el seu estatus davant del perill real de ser absorbida pel Regne d’Espanya” després de la guerra de Successió. En aquest conflicte, el Principat s’havia significat a favor del bàndol perdedor, el dels anomenats austriacistes, partidaris de l’arxiduc Carles d’Àustria.L’acte de presentació del manifest tindrà lloc dilluns vinent a les onze del matí a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria. Ja hi han confirmat l’assistència múltiples signataris, que faran una lectura pública del manifest per reivindicar la figura històrica del bisbe Copríncep.