El cònsol major de Canillo va explicar ahir en una reunió de poble que el nou pla urbanístic redueix a la meitat l’edificabilitat de la parròquia.

El comú de Canillo va presentar ahir, en una reunió de poble, el nou planejament urbanístic que ve a substituir l’actual, que data del 2007 i les diferents modificacions que s’hi han produït. “Pensem que aquest pla pot servir per guiar l’urbanisme de la parròquia per a les properes dècades”, va manifestar el cònsol major, Francesc Camp, qui va desgranar els principals trets del document tècnic, que té més d’un miler de pàgines. Així doncs, Camp va posar sobre la taula que el comú que lidera aposta per limitar les construccions a les zones més allu­nyades dels nuclis urbans.



“Hem cregut

#1 JM

(11/06/21 08:15)