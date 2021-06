L’espai interactiu serà una realitat abans de la primavera de l’any vinent

El comú d’Andorra la Vella haurà de fer un esforç financer extra per tirar endavant el Centre interactiu de la bicicleta, que s’inaugurarà abans de la primavera de l’any que ve. La corporació havia pressupostat l’espai museístic per poc més d’1,3 milions d’euros, però finalment la inversió s’enfilarà fins a 1,7 milions. Concretament, aquesta xifra inclou els 830.000 euros que costaran els treballs de museïtzació, els 750.000 euros de les obres d’adequació de l’espai on s’ubicarà el centre i els 123.000 euros que el comú va destinar el novembre de l’any passat al projecte guanyador del concurs d’idees.



Per finançar aquesta

#2 xita

(11/06/21 08:11)



#1 F.

(11/06/21 07:21)