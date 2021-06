Caldea presenta un pla de reactivació per a l'estiu

Actualitzada 11/06/2021 a les 13:33

Tot i la caiguda de pràcticament el 50% de les entrades anuals durant el 2020, Caldea té esperances de recuperar-se durant l’estiu. Així ho ha anunciat avui el director general de Caldea, Miguel Pedregal, durant la presentació de la Temporada d’Estiu, que ha coincidit amb l’obertura de la zona termolúdica. “Ens recolzarem en les activitats que els hi agraden molt als nostres clients” ha explicat, Pedregal.En aquest sentit, s’ha presentat el nou pla de reactivació on s’inclouen nous espectacles i novetats per a atreure sobretot el mercat de proximitat. Entre ells, hi haurà un nou espectacle diari nocturn que els clients podran veure des de les piscines, un altre espectacle diürn, sessions de ‘cocktail nights’ a la terrassa d’Inuu, una nova oferta de tallers i una nova proposta de restauració de menjar ‘healthy’, que estarà disponible a partir del proper dimarts. També s’extendran els horaris d’obertura durant les nits d’agost fins les 12 de la nit. Pedregal també ha fet saber que properament es presentarà una potent campanya publicitària on el termolúdic hi ha destinat una quantitat de 400.000 euros. “Volem sortir amb força. Que es parli de Caldea i d’Andorra”, ha deixat clar el director.Pel que fa a la situació del projecte del nou hotel que s’ha d’emplaçar a la torre de Caldea, Pedregal ha fet saber que s’hi està treballant intensament. Per la seva banda, la cònsol major d’Escaldes Engordany, Rosa Gili, també present a l’acte, ha puntualitzat que “s’està a punt de tancar la part jurídica”. Un pas que serà consecutiu a la represa del concurs dels arquitectes, actualment arurat temporalment. “A hores d’ara tenim 20 equips d’arquitectes que hi estan interessats” ha fet saber, Pedregal.