El Centre interactiu de la bicicleta costarà 360.000 euros més dels previstos

El comú d'Andorra la Vella haurà de fer un esforç financer extra per tirar endavant el Centre interactiu de la bicicleta. La corporació havia pressupostat l'espai museístic per poc més d'1,3 milions d'euros, però finalment la inversió s'enfilarà fins a 1,7 milions. Concretament, aquesta xifra inclou els 830.000 euros que costaran els treballs de museïtzació, els 750.000 euros de les obres d'adequació de l'espai on s'ubicarà el centre i els 123.000 euros que el comú va destinar el novembre de l'any passat al projecte guanyador del concurs d'idees. Per finançar aquesta diferència, el comú ha aprovat avui a la tarda, amb els vots a favor de la majoria i l'abstenció de la minoria, una transferència de crèdit de despesa de capital de 360.000 euros. La cònsol major, Conxita Marsol, va detallar que aquests diners provenen de partides del departament d'Urbanisme i Obres Públiques.La majoria també ha aprovat l'adjudicació a la guanyadora del concurs d'idees, la UTE Boïc-Playmedia, dels treballs d'estructura museogràfica, enginyeria i continguts del centre i la proposta de concurs per adjudicar les obres d'adequació de l'espai on hi haurà el museu, que s'ubicarà a l'edifici comunal de la plaça Lídia Armengol.D'altra banda, els consellers han aprovat l'adjudicació de les obres de construcció del Centre d'Art del Parc Central a l'empresa Construccions Modernes per un import de 689.000 euros. Marsol va explicar que el comú negociarà al juliol amb el ministeri de Cultura la cessió d'aquest espai, pensat per acollir exposicions d'artistes andorrans i d'arreu del món "de primer nivell".