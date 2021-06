El bar de la terrassa del Parc Central no reobrirà a l'estiu

Actualitzada 10/06/2021 a les 06:35

Aquesta temporada d’estiu no hi haurà servei de bar-restaurant a la terrassa del Parc Central. El comú ha decidit de mantenir l’espai vacant després que el concurs per adjudicar la concessió del servei, convocat fa aproximadament un mes, s’hagi declarat desert, tal com recollia ahir el BOPA. Fonts del comú van explicar que el procés no ha tirat endavant perquè “ningú no s’hi ha presentat”.La corporació comunal s’ha decantat per no buscar una alternativa al servei perquè argumenta que ja el poden cobrir els establiments de la zona. “Hi ha altres comerços de restauració prop del Parc Central. La demanda de bars i restaurants la poden assumir els establiments que hi ha a la zona”, van apuntar aquestes mateixes fonts.Ja fa tres anys que el comú treu a concurs cada any, només per al període estival, el servei de restauració i begudes a la terrassa del Parc Central amb un format senzill. Aquesta és la mesura d’urgència que la corporació va trobar per donar ús a un espai mentre no trobava una solució integral de remodelació de l’immoble, que feia temps que estava en mal estat.El comú va anunciar aquesta solució el gener d’enguany. L’encarregat d’impulsar el nou projecte de bar-restaurant del parc andorrà serà l’artista resident Philippe Shangti, que gestionarà la concessió durant un període de 15 anys i invertirà 1,2 milions d’euros en l’espai. El nou establiment obrirà les portes al desembre. Tot i que encara no n’ha revelat els detalls, Shangti va explicar que el projecte inclourà una proposta artística i que el restaurant oferirà tant snaks per prendre al parc com alta cuina.