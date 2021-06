Actualitzada 09/06/2021 a les 12:20

Encamp inicia els preparatius de la segona Spartan Race que es durà a terme aquest cap de setmana 12 i 13 de juny. La nova edició d'una de les curses d'obstacles més conegudes al món per segon any consecutiu es farà a Encamp. El comú informa que durant aquesta setmana s'han iniciat els treballs de muntatge dels recorreguts i de les proves, per la qual cosa es veurà afectada la mobilitat a la parròquia. Segons diuen, aquestes restriccions de mobilitat són necessàries per a poder encabir el màxim possible de proves a la zona urbana i atraure el màxim de visitants a hotels, comerços i restauració.L'ens comunal notifica que els aparcaments de Sant Miquel i de Terres Primeres seran les dues zones on es concentraran les proves, l'arribada i la sortida de les curses, és per això que ja estan inoperatius perquè s'ha començat el muntatge, i es reobriran el dilluns 14 de juny amb normalitat.Les línies d'autobús L2 i L4 tenen anul·lades, el cap de setmana, les parades ubicades en el tram comprès des de la rotonda de la benzinera a la carretera de l'Obac fins a la rotonda de l'antic telecabina l'avinguda de Joan Martí. Per contra s'ha habilitat dues parades provisionals. A més, el trànsit rodat també estarà prohibit durant el cap de setmana, a l'avinguda de Joan Martí, entre la rotonda de l'antic telecabina i el carrer de les Escoles/plaça del Consell, i es recomana utilitzar el tram de la plaça dels Arínsols i fins al carrer de les Escoles estrictament pels serveis, veïns i comerços ubicats a la zona.Des del comú informen que el camí de les Pardines, els camins dels voltants, així com el Passeig de Mojàcar i de l'Alguer, es senyalitzaran com a zones compartides de vianants i corredors, amb l'objectiu de fer compatibles les diferents activitats.