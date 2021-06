El comú convoca una reunió de poble per explicar la revisió del pla urbanístic

Actualitzada 09/06/2021 a les 06:37

El comú de Canillo ha convocat una reunió de poble per explicar a grans trets la revisió que han fet del pla d’ordenació urbanística parroquial de Canillo (POUP) i esvair els dubtes que hagin pogut sorgir entre la ciutadania respecte a les modificacions que es faran. La reunió informativa tindrà lloc demà a les set de la tarda a l’auditori del Palau de Gel. A causa de les mesures decretades per evitar la propagació de pandèmia del coronavirus, l’aforament està limitat a un màxim de 50 assistents, tot i que també estarà oberta a tota la població de manera telemàtica perquè pugui estar al corrent de les modificacions. Els residents que hi vulguin assistir han de reservar plaça amb antelació. A més, des de la corporació han posat a informació pública el projecte de la primera revisió del POUP i qui el vulgui consultar pot demanar cita per fer-ho.