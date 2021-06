Escaldes convoca un concurs per instal·lar ascensors a Fiter i Rossell

Actualitzada 09/06/2021 a les 14:17

El comú d'Escaldes-Engordany ha convocat, per acord adoptat en la sessió de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2021, un concurs públic per contractar un equip professional per la redacció del projecte i la direcció de l’obra d’instal·lació d’ascensors i l’adequació de l’entorn, entre l’avinguda Fiter i Rossell i la carretera dels Vilars. Així ho ha fet públic l'ens comunal en el BOPA d'aquest matí.Segons informa el comú, aquest tràmit ve degut a la demanda d'un grup de veïns de la zona dels Vilars, i en compliment del seu programa electoral. L'ens comunal, informa en un comunicat que assimila i entén aquesta acció com una forma tàcita de pressupost participatiu popular. Aquests dos aparells elevadors es volen fer amb l'objectiu de solucionar el diferencial de cota entre Fiter i Rossell i els Vilars, creant una drecera lògica per connectar la zona baixa amb la zona alta que és de notable densitat d’habitatges i persones. Al mateix temps el comú vol afavorir que els veïns s’habituïn a accedir al centre de la parròquia a peu i, per tant, a utilitzar menys el vehicle particular. Aquesta actuació concreta té també per objectiu recuperar una part de l'antic camí de Sant Romà.

El plec de bases per participar al concurs es pot descarregar gratuïtament des del web www.e-e.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Comú. Segons informen, les ofertes s’hauran de formalitzar conforme al previst al plec de bases i lliurar al Servei de Tràmits. El termini de presentació finalitzarà el dia 8 de juliol de 2021 a les 15:00 hores. L'ens comunal notifica que el posterior acte d’obertura de les propostes que s’hagin presentat tindran caràcter públic.