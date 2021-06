Actualitzada 08/06/2021 a les 06:52

El servei de menjador del centre Perecaus Com a casa de Canillo va reobrir ahir. Per inscriure-s’hi cal trucar al telèfon de contacte de l’equipament, el 851 880, o bé enviar un correu a l’adreça comacasa@canillo.ad. L’espai Com a casa dona servei als padrins de la parròquia des de l’octubre del 2019.