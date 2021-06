Les piscines dels Serradells obriran la temporada d'estiu del 2022

Actualitzada 08/06/2021 a les 11:18

La complexitat de les obres de reconstrucció dels Serradells té un reflex en la quantitat de diners que el comú hi ha invertit: quatre milions d’euros, als quals encara cal afegir 900.000 euros de la part de la façana que ja estava acabada en el moment de l’incendi, però que el comú no havia recepcionat, i que serà assumida per la constructora Progec. Cal recordar que l’import corresponent a les obres dels Serradells es cobreix amb el que el comú va cobrar de les asseguradores. Marsol va afirmar ahir que les obres de reconstrucció de la zona de la piscina olímpica dels Serradells suposen un repte tècnic. En aquest sentit, un dels objectius més importants de les obres és que les característiques materials de l’estructura de l’edifici dels Serradells permetin evitar un altre incendi com el que va aterrar les instal·lacions el novembre de fa tres anys.Una de les tècniques que l’equip que dirigeix els treballs ha aplicat per impedir que hi torni a haver foc a la piscina és l’ús de la llana de vidre com a aïllant. Aquest material, format amb milions de filaments de vidre units amb un aglutinant, és un bon aïllant tèrmic i elèctric i, tot i que no és totalment ignífug, té una resistència molt alta a les flames. Cal recordar que el foc el va generar una guspira provocada per un dels operaris que treballaven en la reforma de la façana.La complexitat de les obres de reconstrucció dels Serradells té un reflex en la quantitat de diners que el comú hi ha invertit: quatre milions d’euros, als quals encara cal afegir 900.000 euros de la part de la façana que ja estava acabada en el moment de l’incendi, però que el comú no havia recepcionat, i que serà assumida per la constructora Progec. Cal recordar que l’import corresponent a les obres dels Serradells es cobreix amb el que el comú va cobrar de les asseguradores.

Les obres de reconstrucció de la piscina olímpica del centre esportiu dels Serradells, malmesa arran de l’incendi del novembre del 2018, avancen segons el calendari previst. Els treballs, iniciats l’1 de febrer, és previst que s’enllesteixin abans de l’estiu del 2022. L’objectiu del comú és que tant la piscina interior com l’exterior estiguin obertes al públic durant la temporada estival de l’any que ve. Ho va explicar la cònsol major, Conxita Marsol, en la visita d’obra que va fer ahir al migdia als Serradells en compa­nyia del cònsol menor, David Astrié, i del conseller d’Esports i Joventut, Alain Cabanes.Actualment l’estructura metàl·lica de l’edifici es manté nua, sense coberta ni façanes. En les darreres setmanes els esforços de l’equip que porta a terme les obres s’han centrat a reparar i reforçar l’estructura que suportarà la coberta, així com a aplicar-hi diversos tractaments anticorrosius i de protecció del foc. Els operaris també han enderrocat les rajoles de la piscina i n’han retirat un revestiment plàstic. Marsol va apuntar que els treballs de reconstrucció del sostre i de les façanes començaran d’aquí a una setmana o deu dies, una vegada s’hagin enllestit aquestes obres. “A partir d’ara la piscina començarà a prendre la forma que tots coneixíem”, va remarcar la cònsol major.Com que aquests mesos de vacances encara no es podran utilitzar ni la piscina interior ni l’exterior, el comú habilitarà per tercer any consecutiu l’Aquaparc d’estiu a l’Estadi Comunal Joan Samarra. L’espai lúdic, que funcionarà en torns de dues hores i tindrà l’aforament limitat amb l’objectiu de respectar els protocols sanitaris per prevenir els contagis, romandrà obert al públic de dimarts a dissabte entre el 6 de juliol i el 21 d’agost. Fonts del comú van destacar que enguany es reforçarà la zona lúdica d’inflables per als infants més grans i es mantindrà la zona de jocs infantils d’aigua per als més petits. L’alternativa a les piscines dels Serradells tindrà un cost de 63.000 euros i s’aprovarà demà en junta de govern.Marsol va recordar que mentre no estigui operativa la piscina dels Serradells el comú garantirà als nedadors d’Andorra la Vella i d’arreu del país que poden practicar l’esport en altres instal·lacions de la parròquia. Gràcies a un conveni de col·laboració, els aficionats a la natació poden utilitzar les piscines dels col·legis Janer, Sant Ermengol i Lycée Comte de Foix, entre altres.