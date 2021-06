Actualitzada 08/06/2021 a les 12:33

El Consell d’Infants d’Andorra la Vella s’ha reunit aquest dimarts per valorar les propostes dels sis centres educatius de primària de la parròquia. La cònsol major, Conxita Marisol, ha considerat molt positives les idees de projecte per millorar la capital.Des del British College of Andorra proposen el RespirAND, un seguit de jardins verticals amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire, decorar la capital i conservar la imatge de paisatge del país. Per la seva part, el Col·legi Anna Maria Janer proposa un autocinema, mentre que des del Col·legi Sant Ermengol exposen la possibilitat de construcció d'un parc adaptat per a discapacitats amb zones de tirolina i parkour.Una altra de les propostes, en aquest cas de L’Escolaandorrana d’Andorra la Vella, ha estat la d'instal·lar xarxes als tubs de drenatge per evitar l'arribada de residus al riu Valira. Els horts ecològics -idea de l’Escola francesa d'Andorra la Vella- i les casetes per als ocells per combatre les processionàries -de l’Escola francesa de Santa Coloma- són altres dels projectes acceptats pel Comú, que estudiarà la forma de dur-los a terme.Per altre banda, també han quedat definides les activitats de la festa de cloenda del Consell d’Infants d'aquest divendres 11 de juny a l’Estadi comunal i per a la Festa del Poble del proper dia 24. Hi haurà un concert de la cantautora catalana SUU i activitats lúdiques. A laFesta del Poble, el 24 de juny, hi actuarà el raper català Lildami (18 h). A més, hi tornarà a haver el tobogan d’aigua al carrerDoctor Vilanova.