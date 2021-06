Tall de circulació al carrer Sant Andreu i dels Escalls per treballs a l'hospital

Actualitzada 07/06/2021 a les 06:30

El departament de Mobilitat va informar ahir mitjançant el seu perfil oficial de les xarxes socials, que avui 7 de juny de les 8.00 a les 20.00 hores la circulació romandrà tallada al carrer dels Escalls d’Escaldes-Engordany per treballs de manteniment a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Segons el departament només es permetrà l’accés als serveis d’urgències i als veïns de la zona, que ho hauran d’acreditar. A més, el tall de circulació també s’estendrà al carrer Sant Andreu d’Andorra la Vella direcció a la parròquia escaldenca. Així ho van notificar des de la corporació liderada per Conxita Marsol a través de Twitter, i informen que l’accés a la via urbana quedarà tallat entre les vuit del matí i la una del migdia a causa dels treballs que s’han de dur a terme a l’edifici del centre mèdic. Només hi podran accedir els veïns de la zona.