'Crowdfunding' per acollir els animals de Naturlandia a Catalunya

Actualitzada 07/06/2021 a les 09:52

La Reserva Wild Forest ha iniciat la recollida de fons mitjançant 'cowdfunding' per acollir els 35 herbívors de Naturlandia que es traslladaran al recinte català pel tancament del parc d'animals en la plataforma GoFundMe sota el lema 'Macrorescat Reserva Wild Forest". L'espai català vol recaptar 850 euros per cada animal amb la "prioritat del benestar animal i no anem a acollir tants éssers vius si no podem oferir-los la millor vida possible amb toda la seguretat". afirmen els promotors de la campanya. L'objectiu és sumar 29.750 euros i la iniciativa acumula aquest matí 3.693 euros des de que es va posar en marxa, amb donacions majoritàriament petits a partir de 5 euros.Els responsables de Wild Forest asseguren que s'han ofert a acollir tots els animals "si aconseguim poder preparar tot bé per a la seva arribada" i especifiquen que s'han de cobrir "noves quarantenes, noves instal·lacions d'abeuradors automàtics, nous punts de farratge per ampliar els menjadors, despeses veterinàries diferents,i càmeres de foto 'trampeo' per tenir-los controlats,e ntre d'altres".La previsió és que la reserva catalana es converteixi en la nova llar de 12 muflons, 6 isards, 5 cervols japonesos i 4 ibèrics i 8 daines, tal com va anunciar Naturlandia el 30 d'abril. La reserva Wild Forest ocupa un terreny de 33 hectàrees a la zona de la serra de Montserrat on els animals acollits viuen "en semillibertat, deshumanitzats". L'espai té ara 22 cèrvids i 15 ovelles i cabres motiu pel qual "acollir a tots els animals de Naturlandia suposa doblar el nombre d'animals que hi ha actualment", destaquen els responsables de la reserva.