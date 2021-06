L'empresariat vol que el Pas deixi de ser un destí on comprar tabac

Actualitzada 07/06/2021 a les 11:05

Els representants del comerç, allotjaments turístics, restauració, neu, empresarial i dels veïns del Pas de la Casa que formen el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa volen que es deixi de catalogar la vila com un lloc de pas per comprar tabac i alcohol. Aquesta és la principal premissa amb la qual divendres passat es va constituir l’organisme, que també integra membres del comú d’Encamp i que pretén començar a dinamitzar el poble a partir d’aquest estiu per “fer-li una rentada de cara envers el públic”.Així doncs, el president de l’associació d’Apartaments Turístics, Àlex Ruiz, va explicar que tot i que la irrupció de la pandèmia va retardar l’entrada en vigor de l’entitat, durant la reunió que es va dur a terme divendres passat, en la qual també van participar els ministres de Presidència, Economia i Empresa, de Turisme, i de Territori i Habitatge, Jordi Gallardo, Jordi Torres i Víctor Filloy respectivament, es va posar sobre la taula la necessitat de dinamitzar la vila més enllà de la seva “funció com un supermercat on venir a comprar tabac i alcohol”.“Al Pas només tenim quatre botigues que no es dediquin a la venda d’aquests productes i la nostra voluntat és que bufin nous vents i que el poble adquireixi un atractiu per la seva oferta comercial”, va indicar. Aquesta és la base sobre la qual el Consell ja ha començat a treballar, amb la vista posada als pròxims mesos, per la qual el comú d’Encamp, liderat per Laura Mas, ha de presentar al llarg dels pròxims dies una bateria d’activitats que “han de donar més atractiu a la vila i impulsar la creació de nous negocis que cridin l’atenció a visitants i turistes fora de l’estació d’esquí durant la temporada d’hivern”. Entre aquestes es troba la realització d’una concentració de motocicletes, per la qual “s’espera que hi acudeixin molts turistes i ens haurem de preparar per tenir prou llits als establiments hotelers i allotjaments turístics”.A banda del canvi de rumb de l’activitat econòmica al Pas, el Consell també tractarà les majors problemàtiques del poble, com la manca de lloguer residencial, la qual no només afecta la vila encampadana, sinó tot el país. A més, Ruiz va manifestar que la creació del Consell i la unió de tots els sectors també servirà perquè el comú estigui informat de tot el que passa al poble, un fet que “fins ara era difícil de dur a terme perquè cadascú anava pel seu camí”. “Crearem un grup de WhatsApp amb tots els representants del Pas i gent del comú per agilitzar la comunicació i que siguin coneixedors al moment de les problemàtiques”, va dir.