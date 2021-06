Encamp inicia les obres de remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa

Actualitzada 07/06/2021 a les 18:18

El comú d'Encamp ha iniciat avui les obres de remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa. Segons informa l'ens comunal en un comunicat, tal com va explicar a la reunió de veïns i comerciants s'inicien les obres per poder aprofitar al màxim la temporada d'estiu, ja que a la parròquia durant l'hivern no s'hi pot treballar.En aquesta primera fase s'actuarà en diferents trams, el primer dels quals és des de la cruïlla del carrer de les Pistes fins al número 35 aproximadament. S'hi treballarà fins a mitjans de juliol, procurant les mínimes afectacions possibles als comerciants, i és per això que, no es tallarà el transit mentre durin les obres.El comú notifica que la remodelació completa consistirà en refer el ferm, els serveis, ampliar les voracies, col·locar nou mobiliari, canviar la il·luminació, fer punts de recollida d'escombraries tancats i coberts i reconstruir la caseta de turisme en una nova placeta just a la meitat del carrer, creant un nou espai de dinamització a la part alta a tocar de la zona d'aparcament dels autobusos. L'obra durarà 16 mesos en total i està previst que estigui enllestida a finals del 2022, tenint en compte la parada hivernal.