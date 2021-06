L'oficina d'atenció al comerç obre avui

Actualitzada 03/06/2021 a les 07:13

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i Projectes Participatius, Meritxell López, van presentar ahir a la tarda l’oficina d’atenció al comerç, que obrirà demà al carrer Doctor Nequi, número 2.Tal com va explicar Marsol, l’espai, gestionat pel dinamitzador comercial del comú, recollirà els “suggeriments i aportacions” dels comerciants i, alhora, també serà “proactiu”, ja que els farà propostes per impulsar i incentivar el teixit comercial de la parròquia. “Volem tenir un espai perquè el comerç se senti acompa­nyat”, va afirmar Marsol. La cònsol va recordar que la creació de l’oficina d’atenció al comerç ha estat “una petició” que les associacions de comerç van fer a l’equip de govern en reunions de treball durant la pandèmia.Marsol va recordar que el comerç suposa el gruix del teixit econòmic de la parròquia, on es concentren aproximadament 3.700 negocis.