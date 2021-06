Pal Arinsal espera rebre 70.000 visitants aquest estiu

Actualitzada 02/06/2021 a les 13:55

El comú de la Massana i Vallnord han presentat conjuntament la Temporada d’estiu. Enguany, les perspectives són bones i tant Josep Maria Garrallà, conseller de turisme de la Massana com Josep Marticella, director general de Vallnord, preveuen rebre uns 70.000 visitants i poder dinamitzar l’economia de la parròquia i aconseguir l’objectiu d’arribar a facturar 2 milions d’euros per equiparar-se així a la temporada d’hivern amb diverses activitats tant dirigides a turistes com a residents.D’entre l’oferta d’activitats previstes per aquest estiu, que començarà l'11 de juny, es manté l’aposta ferma del comú i de l’estació pel cicloturisme. "Tenim molt clar que els nostres ports són de categoria" ha assenyalat, Marticella. "Creiem que la Massana ha de ser l’epicentre del ciclisme", ha afegit Garrallà. En aquest sentit, s’ha parlat del fet de convertir el Coll de la Botella en un ‘petit santuari’ de la bicicleta. També s’ha fet saber que al Planell de la Caubella s’hi trobarà un guarda-bicis amb seguretat i carregador e-bike.Quant a les activitats, Garrallà ha destacat dos productes estrella de la parròquia. En primer lloc, els 85 camins de la Massana, on es realitzaran un ventall d’activitats setmanals tant per a residents com per a turistes i, per l’altra, la represa de les sortides a cavall, que s’iniciaran des d’Arinsal i finalitzaran al Pla de l’Estany. El conseller també ha parlat de diverses novetats, com la creació de dos scape rooms a l’aire lliure que tindran com a escenari el casc antic del poble d’Arinsal o l’ampliació del circuit de bmx d’Arinsal, que serà més polivalent i s’obrirà a un públic més ampli. A més, ha destacat la creació d’una zona de trial i d’un circuit de cross-country dirigit a un públic familiar.Per la seva banda, Marticella ha informat que el Bikepark i el Mountainpark s’obriran de manera ininterrompuda des del 19 de juny fins al 12 de setembre. Pel que fa al refugi del Comapedrosa, s’obrirà el 4 de juny i tancarà el 12 d’octubre. "Es posaran a la venda 1.000 forfaits i esperem vendre’ls el més ràpid possible" ha concretat Marticella. El director de Vallnord ha destacat també la gran oferta gastronòmica que oferirà la zona amb la obertura de quatre restaurants, entre ells el restaurant del Coll de la Botella.Durant la presentación també s’ha avançat que de cara al juliol comptaran amb un dels millors simuladors d’esquí que hi ha al món i que podran utilitzar esquiadors d’alt nivel que s’entrenin aquí.