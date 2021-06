El Tomb Lauredià passa a celebrar-se diumenge pel mal temps

Actualitzada 02/06/2021 a les 14:28

El comú de Sant Julià de Lòria ha informat que el Tomb Lauredià haurà de canviar de dia i que en comptes de celebrar-se dissabte 5 de juny com estava previst, tindrà lloc diumenge 6 de juny a causa de les previsions de mal temps. Segons l'ens comunal, la decisió s'ha pres per les possibilitats de pluja i tempestes amb activitat elèctrica que es preveuen pel dissabte 5 de juny.L'organització ha adoptat aquesta decisió per tal de garantir la seguretat, tant dels participants, com dels controladors durant la caminada popular. Pel que fa a la data límit d'inscripció s'ha informat que no varia, continuarà sent el mateix divendres 4 de juny, així com els horaris i els circuits que també es mantenen.